فرسالغكو: قادرون على تخطي فرنسا

المصدر: موسكو - د ب أ

يثق سيمي فرسالغكو مدافع المنتخب الكرواتي لكرة القدم بقدرة فريقه في التغلب على المنتخب الفرنسي عندما يلتقيان بعد غدٍ في نهائي بطولة كأس العالم. وتأهل المنتخب الكرواتي للمباراة النهائية بعد تغلبه على المنتخب الإنجليزي 2 /‏ 1 أول من أمس في الدور قبل النهائي من البطولة.

وقال فرسالغكو عقب المباراة: «سنفوز بكأس العالم، أعتقد أن بإمكاننا فعل هذا». وأكد: «نعم، أعتقد أننا قادرون على هذا»، مضيفاً أن المنتخب الكرواتي قادر على التعافي من الإرهاق بعد خوض الفريق أشواطاً إضافية في ثلاث مباريات من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وعن مباراة المنتخب الإنجليزي قال:«لدينا طاقة إيجابية للغاية، نحن أقوياء للغاية. لم نمت بعد، كنا نعلم أننا سنفوز بتلك المباراة».