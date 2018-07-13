كرواتيا أصغر دولة تصل للنهائي

المصدر: موسكو - د ب أ

أصبحت كرواتيا أصغر دولة من حيث التعداد السكاني تبلغ نهائي بطولة كأس العالم منذ تغلب منتخب أوروغواي على نظيره البرازيلي في المباراة الختامية لمونديال 1950. وكان تعداد أوروغواي 2.2 مليون نسمة عندما تغلب منتخبها على نظيره البرازيلي في المباراة الختامية لمونديال 1950 بالبرازيل حيث توج منتخب أوروغواي وقتها بلقبه العالمي الثاني.

وكان المنتخب البرازيلي بحاجة فقط إلى التعادل في هذه المباراة ولكنه خسر اللقاء ليتوج المنتخب الأوروغواياني باللقب على استاد «ماراكانا» العريق في ريو دي جانيرو لتشتهر المباراة بلقب «ماراكانازو». والآن، سيكون المنتخب الكرواتي ممثلاً لأصغر دولة من حيث التعداد السكاني تصل لنهائي المونديال منذ 1950. وكانت كرواتيا أعلنت عام 1991 استقلالها عن يوغسلافيا السابقة.