يرزي برزنتشيك مدرباً لبولندا

المصدر: وارسو - أ ف ب

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، أمس، تعيين الدولي السابق يرزي برزنتشيك، مدرباً للمنتخب، خلفاً لآدم نافالكا، وذلك بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم في روسيا. وكان برزنتشيك البالغ من العمر 42 عاماً، والذي خاض 42 مباراة دولية سجل فيها 4 أهداف، ضمن المنتخب الحاصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في برشلونة عام 1992.

وسبق له اللعب في عدد من الأندية البولندية، منها ليش بوزنان، وأيضاً النمساوية، تيرول اينسبروك وشتورم غراتس وإف سي كارنتن. وبدأ برزنتشيك مسيرته التدريبية عقب اعتزاله اللعب في 2009، وكان يتولى منذ عام 2017، تدريب فيسلا بلوك، الذي حل خامساً في الدوري البولندي الموسم الماضي.

وسيقدم المدرب الجديد للمنتخب البولندي إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي في 23 يوليو، على أن تكون المباراة الأولى له في السابع من سبتمبر ضد إيطاليا، ضمن البطولة الجديدة لدوري الأمم الأوروبية.