لام يحمل كأس العالم للملعب

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كلاً من المدافع الألماني السابق فيليب لام، بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال 2014، الذي أقيم بالبرازيل، وعارضة الأزياء الروسية ناتاليا فوديانوفا، ليحملا كأس العالم لملعب لوجنيكي، قبل دقائق من انطلاق نهائي مونديال روسيا 2018، بعد غدٍ، بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي.

وسيتم نقل الكأس إلى الملعب داخل حقيبة خاصة، من تصميم دار الأزياء الفرنسي «لويس فويتون» الشهيرة.

ويبلغ طول الكأس 36 سنتيمتراً، وتزن 6.17 كيلوغرامات، ومصنعة من ذهب عيار 18.

وقالت العارضة الشهيرة فوديانوفا، إن «الشعب الروسي سعد كثيراً باستضافة كأس العالم. أشعر بالفخر بتمثيل بلادي في ذلك اليوم، وبالحلم الذي يمثله كأس العالم الأصلية».