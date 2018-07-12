بالصور.. حكومة كرواتيا تعقد اجتماعها بزي المنتخب

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد وزراء حكومة كرواتيا جلسة وهم يرتدون قمصان المنتخب الوطني ذات اللونين الأحمر والأبيض اليوم الخميس احتفالا بفوز المنتخب على إنجلترا في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من الاجتماع الوزاري الكرواتي بزي منتخب بلادهم بعد التغلب على انجلترا حيث فازت كرواتيا على إنجلترا 2-1 في موسكو أمس الأربعاء لتصل إلى الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخها، وستواجه فرنسا يوم الأحد.

وبحسب رويترز، قال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش في بداية جلسة الحكومة "ما حدث أمس في موسكو هو أفضل دعاية ممكنة لبلادنا على المستوى الدولي. هذا نجاح لبلد صغير ذي قلب كبير".