مارادونا: أملي في التانغو كان معدوماً

المصدر: موسكو - د ب أ

أكد النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا أنه لم يكن يحدوه أي أمل فيما يخص منتخب بلاده قبل بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بسبب المشكلات الداخلية التي يعاني منها الفريق.

وأشاد مارادونا باللاعب الفرنسي الصاعد كليان مبابي، الذي اعتبره أبرز نجوم المونديال.

وقال مارادونا خلال برنامج «من يد رقم 10» الذي تبثه شبكة «تيليسور» التلفزيونية في فنزويلا: «ربما لم نر الكثير من المهارات الفردية في هذا المونديال، ولكننا رأينا بعض الفرق التي رغبت في إثبات أنها تملك هذه المهارات».

وأضاف: «قبل المونديال لم يكن يحدوني أي أمل بشأن الأرجنتين بسبب كل ما كان يرويه الفتيان وبسبب كل ما لمسته أنا شخصياً داخل المعسكر».

وأشار مارادونا إلى أهم اللاعبين من أصحاب المهارات الفردية الكبيرة في المونديال، وجاء على رأس اختياراته الفرنسي مبابي، يليه مواطنه أنطوان غريزمان، ثم البلجيكيان أيدن هازارد، وروميلو لوكاكو.