120000 دولار غرامة جوارب

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، تغريم المنتخبين الإنجليزي والأورغوياني مادياً بسبب ارتداء لاعبيهم جوارب في بطولة كأس العالم تنتهك قواعد التسويق.

ويتعين على الاتحاد الإنجليزي دفع 70 ألف فرنك سويسري (70.500 ألف دولار)، بسبب ارتداء لاعبي المنتخب جوارب تتميز بشعار غير مصرح به في المباراة التي فازوا بها على المنتخب السويدي 2 - صفر في دور الثمانية.

بينما تم تغريم أوروغواي 50 ألف فرنك سويسري بسبب الخطأ نفسه، برغم أن لاعباً واحداً فقط هو من وقع في الخطأ. وتم فرض غرامة إضافية على الفريق بسبب وصوله متأخراً لملعب مباراته أمام المنتخب الفرنسي.