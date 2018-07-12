اللقب..الثمن وسر «التقليد»

المصدر: موسكو - وكالات

مرة كل 4 أعوام، يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتكليف شركة إيطالية قرب مدينة ميلانو، بصناعة نسخة جديدة من كأس العالم، حتى يرفعها بطل المونديال الذي يخلده التاريخ.

وتصنع الكأس المطلي بذهب 18 قيراطاً في بلدة باديرنو دوغنانو، من قبل شركي «جي دي أي بيرتوني» الإيطالية، ويعطى للمنتخب الفائزة باللقب للاحتفاظ به، فيما يحتفظ (فيفا) بالنسخة الأصلية، حسب ما أفادت صحيفة «ذا صن».

أما الكأس الحقيقية، التي صممها النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا عام 1971، فتتكون من الذهب الخالص بنسبة 75 بالمئة، وتبلغ قيمتها 13.2 مليون دولار.