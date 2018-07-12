مترو بروكسل يبث أغنية المنتخب الفرنسي

المصدر: بروكسل - رويترز

اضطر ركاب مترو العاصمة البلجيكية بروكسل إلى سماع أغنية المنتخب الفرنسي (توس أونسومبل) لمغني الروك الفرنسي الراحل جوني هاليداي في محطات المترو وهم في طريقهم إلى أعمالهم صباح أمس. ولم يكن السبب في ذلك هو خسارة منتخبهم أمام المنتخب الفرنسي بهدف مقابل لا شيء لكن سلطة النقل العام في بروكسل خسرت رهاناً مع نظيرتها الباريسية.

كان الطرفان قد دخلا في تحد قبل المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الرهان يلزم باريس في حالة فوز بلجيكا بتغيير لافتات محطة «سان لازار» في العاصمة الفرنسية إلى «سان هازارد»، تكريماً لاسم لاعب خط الوسط البلجيكي إيدن هازارد. لكن وبعد خسارة المنتخب البلجيكي في سان بطرسبورغ، صار لزاماً على سلطة النقل العام في بروكسل بث أغنية المنتخب الفرنسي.