كرواتيا تطيح بإنجلترا وتتأهل إلى نهائي المونديال للمرة الأولى

المصدر: البيان الالكتروني

تأهل المنتخب الكرواتي إلى نهائي مونديال روسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في الشوطين الرئيسيين. ليواصل منتخب كرواتيا صناعة التاريخ.

وسجل للمنتخب الانجليزي اللاعب تريبير في الدقيقة الخامسة من بدء اللقاء ، وتعادل بريسيتش في الدقيقة 68 .

وسجل مانزوكيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 109.

وتلاقي كرواتيا الأحد على الملعب نفسه، فرنسا التي كانت قد فازت الثلاثاء على بلجيكا 1-صفر.

في المقابل، تلتقي انجلترا مع بلجيكا يوم السبت القادم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.