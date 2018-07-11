ديشامب:لقب المونديال تعويض عن كأس أوروبا 2016

المصدر: Ⅶ سان بطرسبرغ - د ب أ

أعرب ديشامب في تصريحات صحافية عقب وصوله للنهائي عن سعيه لتعويض خسارة لقب يورو 2016 «فرنسا وصلت للدور النهائي، رغم صغر سن اللاعبين لكن الدافع الشخصي لكل فرد في المجموعة كان له تأثير في ذلك».

وأضاف: «واجهنا منتخباً صعباً اسمه بلجيكا، عملنا جيداً على النواحي الدفاعية وكان من الممكن زيادة الفارق بسبب الهجمات المرتدة التي قمنا بها. أرفع القبعة لكل اللاعبين وللطاقم الفني الذي يساعدني».

وخسرت فرنسا نهائي يورو 2016 التي أقيمت على ملاعبها في مواجهة البرتغال بالنهائي بعد وقت إضافي بهدف نظيف.

وتابع ديشامب: «شعور بالفخر والاعتزاز للمجموعة التي أدربها. قضينا مع بعضنا البعض ما يقارب 50 يوماً، وتخطينا العديد من الأمور الصعبة».

واختتم المدرب تصريحاته: «في اللقاء النهائي يجب أن نفوز، لا تنس ما حدث في نهائي يورو الأخير ضد البرتغال. ابتداءً من الغد سنراجع الأمور وسنرى من سنقابل لنستعد له جيداً».

فخر

من جهة أخرى أعرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، عن افتخاره بلاعبي فريقه رغم الهزيمة صفر-1 أمام المنتخب الفرنسي في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال مارتينيز، بعد المباراة التي أقيمت على استاد «كريستوفسكي» في مدينة سان بطرسبرغ: «أعتقد أن موقف وجهد اللاعبين كان رائعاً. لا يمكن المطالبة بأكثر من هذا... يجب أن نتفهم أنه في كرة القدم هناك من يفوز وهناك من يخسر. ولكن إذا خسرت، فهذا هو الحال، اليوم اللاعبون قدموا كل شيء وكافحوا حتى اللحظة الأخيرة».

وحسم المنتخب الفرنسي المباراة لصالحه بهدف نظيف أحرزه المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بضربة رأس.

وقال مارتينيز: «لسوء الحظ، الفارق كان في ركلة ركنية. المباراة كانت متكافئة للغاية. وكنا نعلم أنها ستحسم لصالح الفريق الذي يتمتع ببعض الحظ في إنهاء الهجمات».

ويخوض المنتخب البلجيكي يوم السبت المقبل مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة ويلتقي فيها مع الخاسر من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تقام اليوم بين منتخبي كرواتيا وإنجلترا.

وقال مارتينيز: «أمامنا مباراة واحدة متبقية ويجب أن ننهيها بسعادة. اللاعبون لا يستحقون وداع البطولة بمذاق سيئ في أفواههم».

رجل المباراة

وحصل المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا، بنصف نهائي بطولة كأس العالم، المقامة في روسيا.

وحصد أومتيتي الجائزة بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 51 بضربة رأس سكنت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.