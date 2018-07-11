سامباولي يواجه خطر الإقالة من «التانغو»

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أنه سيبقي في الوقت الراهن على مدرب المنتخب خورخي سامباولي، وأوكل إليه قيادة منتخب دون 20 عاماً في دورة ودية في إسبانيا في يوليو، قبل أن يُجري تقييماً لتجربه أواخر الشهر الحالي، بعد الأداء المخيّب للمنتخب في مونديال 2018.

وبحسب الإعلام الأرجنتيني، فإن رئيس الاتحاد ونائبه أخبرا سامبولي أن مهمته التي بدأت على رأس الجهاز الفني للمنتخب في يونيو 2017، شارفت على النهاية. وكان عقد سامباولي (58 عاماً) يمتد حتى عام 2022. و سيضطر الاتحاد المحلي إلى دفع تعويض قدره 15 مليون دولار، في حال أقال المدرب قبل أربعة أعوام من انتهاء عقده.