5 مرشحين لخلافة رونالدو

المصدر: Ⅶموسكو - وكالات

يرى ريال مدريد في النجم الإنجليزي هاري كين، الخيار المثالي لخلافة كريستيانو رونالدو القريب من الرحيل عن «الميرينغي»، ولكن إذا فشل التعاقد مع كين فإن الريال سينظر إلى خيارات أخرى.



ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن إدارة نادي ريال مدريد تدرك تماماً أن التعاقد مع كين نجم توتنهام الإنجليزي، سيكون غير واقعي تقريباً، بسبب صعوبة التفاوض مع رئيس «السبورز» دانييل ليفي.

وأكدت الصحيفة أنه في حال فشل الريال في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، فإن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، سينظر إلى 4 خيارات أخرى لتعزيز خط هجوم فريقه، ويأتي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس القائمة، إضافة إلى مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وصانع ألعاب نادي تشيلسي ومنتخب بلجيكا إيدين هازارد، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

تجدر الإشارة إلى أن كين ساهم في بلوغ منتخب إنجلترا نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بتسجيله 6 أهداف في 4 مباريات خاضها حتى الآن مع منتخب «الأسود الثلاثة».

وعلى جانب رونالدو نشر موقع «بليتشر ريبورت» الرياضي الشهير، صوراً لقمصان فريق يوفنتوس مطبوع عليها اسم ورقم كريستيانو رونالدو، في تلميحات تؤكد قرب وصول اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأصدر يوفنتوس بياناً في وقت سابق، تحديداً بعد الأنباء حول اقترابه من التوقيع مع رونالدو، جاء فيه: بخصوص ما يتعلق بالأخبار الأخيرة المنتشرة من وسائل الإعلام فإن يوفنتوس سيقوم بتحديد كل خياراته في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوفه، وسوف يكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في نهاية المطاف، ووفقاً للقوانين المتبعة.

ولم تظهر أو تتضح أي معلومات موثقة حول عملية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث مازال الأمر يدور في فلك الشائعات والاستنتاجات، ولكن دون تصريح فعلي من اللاعب أو وكيل أعماله، كما لا يوجد حتى اللحظة تأكيد أو نفي للنادي الإيطالي أو حتى من ناحية ريال مدريد الإسباني.

وضمن الشائعات في ظل عدم وضوح الرؤية كاملة ناحية النجم البرتغالي، رددت بعض المصادر الصحافية في إسبانيا دخول نادي مانشستر يونايتد الانجليزي على خط التفاوض مع اللاعب كي يعود لداره، وفق ما رددت صحيفتي الماركا وأس الإسبانيتين، وحتى اللحظة لم يتضح الموقف كاملاً حول الدون والذي ربما يبقى في ريال مدريد بالرغم من كل الشائعات!