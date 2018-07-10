الاتحاد الكرواتي يعتذر لروسيا

المصدر: بلغراد - د ب أ

تقدم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم باعتذاره إلى روسيا، بعد تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت يظهر فيه لاعب كرواتي وهو يحتفل بفوز بلاده على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم، من خلال التطرق للأزمة الروسية الأوكرانية.



وذكر اتحاد الكرة الكرواتي في بيان له «الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يرغب في الاعتذار للجماهير الروسية بسبب تصرفات أعضاء من بعثة المنتخب».

وبعد الفوز على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم صاح المدافع الكرواتي دوماغوي فيدا في مقطع الفيديو قائلاً «المجد لأوكرانيا»، قبل أن يقول اللاعب الكرواتي السابق أوجنين فوكويفيتش: «هذا الفوز من أجل دينامو وأوكرانيا.. انطلقي يا كرواتيا».