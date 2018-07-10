9 مشاهد من «كلاسيكو» بلجيكا وفرنسا

المصدر: Ⅶ سان بطرسبورغ - أ ف ب

يشكل اللقاء بين الجارين فرنسا وبلجيكا محطة كلاسيكية في منافسات كرة القدم، بدءاً من العام 1904، تاريخ أول مباراة بينهما.

عشية المواجهة بين المنتخبين في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا، استعادة لتسع محطات بارزة في تاريخ المواجهة التي حصلت 73 مرة (30 فوزاً لبلجيكا، 24 لفرنسا، و19 تعادلاً).



1 ودية أقيمت في بروكسل في الأول من مايو 1904 وانتهت بالتعادل 3-3. تعتبر رسمياً أول مباراة بين المنتخبين. كان المنتخب الفرنسي في حينها يضم 12 لاعباً، واضطر المسؤولون عنه لإجراء قرعة للاختيار بين جاك دافي وإميل فونتين للمشاركة. كان دافي سعيد الحظ، أما فونتين فكانت القرعة مؤشراً سلبياً له، لم يحظ مطلقاً بفرصة الدفاع عن ألوان المنتخب.



2 مباراة ودية أقيمت في السابع من مايو 1905 في بروكسل، حققت بلجيكا فوزاً كاسحاً 7-صفر. تأخرت المباراة ساعة عن موعدها بعدما ضل الحكم جون لويس طريقه، واضطر اللاعب الفرنسي جورج كروازييه لمغادرة الملعب في الدقيقة 65 للالتحاق بثكنته العسكرية على الموعد.



3 التقى المنتخبان في الدور ثمن النهائي لكأس العالم 1938 في فرنسا، وانتهت المباراة بفوز المنتخب المضيف 3-1 وعبوره إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

4 في 24 ديسمبر 1944، التقى المنتخبان ودياً في باريس، في مباراة انتهت بفوز فرنسا 3-1، وكانت الأولى للمنتخب الفرنسي بعد تحرير العاصمة من الاحتلال النازي.



5 في 16 يونيو 1984، التقى المنتخبان في الدور الأول لكأس أوروبا، في مباراة فاز بها المضيف بخماسية نظيفة، بينها ثلاثة أهداف «هاتريك» لنجم تلك الحقبة ميشال بلاتيني الذي قاد المنتخب حتى النهائي والفوز على إسبانيا (2-صفر)، لتحرز فرنسا أول ألقابها الكروية.

6 في 28 يونيو 1986، التقى المنتخبان في مباراة المركز الثالث لمونديال المكسيك، وفازت فرنسا 4-2 بعد التمديد.



7 التقى المنتخبان في مباراة ودية في باريس في 25 مارس 1992، انتهت بالتعادل 3-3 بعدما تمكن المنتخب الفرنسي من العودة في كل مرة تقدمت فيها بلجيكيا، لاسيما بفضل نجمه في تلك الفترة جان بيار بابان.



8 التقى المنتخبان في مباراة ودية في 18 مايو 2002 على ملعب ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية. كان آخر لقاء للمنتخب الأزرق على أرضه، قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في مونديال كوريا الجنوبية واليابان. شكلت الخسارة 1-2 التنبيه الأول للمستوى غير الثابت للزرق، والذي تجلى بأسوأ صوره بخروجه من الدور الأول للمونديال.



9 في السابع من يونيو 2015، التقى المنتخبان في مباراة ودية في سان دوني انتهت بفوز بلجيكي كبير 4-3 بعد تقدم بنتيجة 4-1 لإدين هازار وزملائه.

