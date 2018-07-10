أغاسي لا يهتم بالمونديال

المصدر: زيورخ - د ب أ

أكد نجم التنس الأميركي السابق أندريه أغاسي (48 عاماً) أنه لم يعد مهتماً بفعاليات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا منذ خروج المنتخب الألماني «مانشافت» من البطولة.

وأشار أغاسي إلى أن المانشافت، الذي خرج من الدور الأول (دور المجموعات) من البطولة، كان الفريق المفضل لديه في هذه النسخة. وقال أغاسي، في تصريحات إلى صحييفة «بليك» السويسرية: «منذ أن خرج المنتخب الألماني، لم أعد مهتماً بمتابعة البطولة».

وأوضح أغاسي، زوج لاعبة التنس الألمانية الشهيرة السابقة شتيفي غراف، أنه لا يفضل فريقاً على الآخر من بين المنتخبات المتبقية.