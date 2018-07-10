ملك بلجيكا في المدرجات

المصدر: سان بطرسبورغ - د ب أ

أعلن أمس أن الملك فيليب ملك بلجيكا والملكة ماتيلد سيحضران مباراة المنتخبين البلجيكي والفرنسي المقررة اليوم على ملعب «كريستوفسكي» بمدينة سان بطرسبورغ في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا» أن الملك والملكة سيحضران المباراة بينما لن يكون رئيس الوزراء البلجيكي شارك ميشيل حاضراً، وإنما سيتابع المباراة في بلجيكا.