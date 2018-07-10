يونغ واثق في قدرة الأسود الثلاثة

المصدر: موسكو - د ب أ

قال اشلي يونغ جناح مانشستر يونايتد أمس إن منتخب إنجلترا يؤمن دائما بقدرته على الفوز بلقب مونديال روسيا.

وتحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت بات الفريق الإنجليزي على موعد مع مواجهة قوية أمام كرواتيا غداً في المربع الذهبي لكأس العالم.

واحتفل يونغ «33 عاماً» أمس بعيد ميلاده، وأكد أن منتخب الأسود الثلاثة كان يتوقع الوصول إلى هذه المحطة رغم أن الكثير من الناس فوجئت من النجاح الذي تحقق في روسيا.

وأوضح يونغ «حصلنا على فرصة رائعة، نحن في وضع رائع لمواصلة المهمة وتحقيق الفوز».

وتابع «نكتب قصتنا الخاصة، لن يخبرك أحد في غرفة خلع الملابس بأننا لم يكن لدينا الثقة في تحقيق ما وصلنا له».