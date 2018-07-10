غريزمان:ضغط يورو 2016 أكبر

المصدر: سان بطرسبورغ - أ ف ب

كشف لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أنطوان غريزمان، أمس، أنه كان يشعر «بضغط أكبر» في كأس أوروبا 2016، التي استضافتها بلاده، من مونديال روسيا 2018، الذي تستعد فيه لخوض نصف النهائي اليوم ضد بلجيكا.

وقال المهاجم الفرنسي «في يورو 2016 كان الضغط أكبر بعض الشيء، لأننا كنا في فرنسا».

وبلغت فرنسا نهائي البطولة القارية على أرضها، قبل أن تخسر أمام البرتغال (صفر-1) بعد التمديد.