فاف: بلجيكا البطل

المصدر: براسخات - د ب أ

يرى الحارس الأسطوري البلجيكي السابق جان ماري فاف أن منتخب بلاده الأول لكرة القدم سيقتنص لقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال الحارس السابق «64 عاماً»: «إذا لم نكن أبطالاً الآن فلن نكون أبداً».

وأضاف: «فرنسا منافس قوي للغاية في الدور قبل النهائي، ولكن أعتقد أن النهائي سيكون بين بلجيكا وإنجلترا».

وكان فاف أبرز لاعبي منتخب بلجيكا الذي وصل للدور قبل النهائي لمونديال المكسيك 1986.