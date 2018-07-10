يرى الحارس الأسطوري البلجيكي السابق جان ماري فاف أن منتخب بلاده الأول لكرة القدم سيقتنص لقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وقال الحارس السابق «64 عاماً»: «إذا لم نكن أبطالاً الآن فلن نكون أبداً».
وأضاف: «فرنسا منافس قوي للغاية في الدور قبل النهائي، ولكن أعتقد أن النهائي سيكون بين بلجيكا وإنجلترا».
وكان فاف أبرز لاعبي منتخب بلجيكا الذي وصل للدور قبل النهائي لمونديال المكسيك 1986.
فاف: بلجيكا البطل
يرى الحارس الأسطوري البلجيكي السابق جان ماري فاف أن منتخب بلاده الأول لكرة القدم سيقتنص لقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
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