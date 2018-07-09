كورتوا .. حارس ذهبي لمرمى الشياطين الحمر

المصدر: د ب ا

مع نجاحه في التصدي لـ 18 كرة خطيرة على مدار مباريات فريقه في البطولة، فرض البلجيكي تيبو كورتوا نفسه كأفضل حراس المرمى المتبقيين في بطولة كأس العلم 2018 لكرة القدم بروسيا حتى الآن.

وتشير الأرقام إلى أنه يأتي في المركز الثالث على مستوى جميع حراس المرمى الذين شاركوا في هذه البطولة ولا يتفوق عليه سوى المكسيكي جييرمو أوتشوا والدنماركي كاسبر شمايكل اللذين ودعا البطولة بالفعل.

ورغم هذا، كان كورتوا أكثر حسما في مسيرة فريقه. وربما كان بإمكان المنتخب البرازيلي مواصلة حلمه نحو الفوز بلقبه العالمي السادس لولا وجود كورتوا البالغ طول قامته نحو مترين.

وخلال مباراة المنتخبين البرازيلي والبلجيكي في دور الثمانية، تصدى كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي للعديد من الفرص البرازيلية الصعبة ومنها فرصة ذهبية في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت لصالح بلجيكا 2 / 1.

ورغم هذا، أثار كورتوا بعض الجدل خلال البطولة من خلال تصريحاته خاصة عن حارس المرمى الإنجليزي جوردان بيكفورد.

وكان المنتخب البلجيكي تغلب على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف سجله عدنان يانوزاي في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول للبطولة.

وقال كورتوا /26 عاما/، عن الحارس الإنجليزي بيكفورد: "إنه أقصر مني بعشر بوصات... كان بإمكاني التصدي لتسديدة يانوزاي".

وقد تمنح البطولة الحارسين مواجهة جديدة في حال فاز منتخباهما في المربع الذهبي وتأهلا إلى المباراة النهائية.

ويلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي غدا الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة فيما يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتي بعد غد الأربعاء في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة.