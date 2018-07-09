جيرو: أوروبا أثبتت مدى تطورها

المصدر: ايسترا - د ب أ

يرى المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو أن خروج كل منتخبات أميركا الجنوبية قبل منافسات الدور قبل النهائي من مونديال روسيا يدلل على مدى تطور الكرة الأوروبية.

وقال جيرو مهاجم تشيلسي في مؤتمر صحفي أمس في ايسترا على مشارف موسكو «ربما هي ثورة صغيرة، وتظهر مدى تطور الكرة الأوروبية». ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البلجيكي غدا في سان بطرسبورغ في المربع الذهبي للمونديال وتلتقي إنجلترا في اليوم التالي مع كرواتيا.

وأطاح منتخب فرنسا بنظيره الأرجنتيني من دور الستة عشر للمونديال قبل الإطاحة بمنتخب أوروغواي من دور الثمانية فيما فازت بلجيكا على البرازيل في دور الثمانية وفي دور الستة عشر فازت إنجلترا على كولومبيا.