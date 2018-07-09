بن ثعلوب: زلاتكو مدرب كبير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار بنادي العين، أن زلاتكو -مدرب منتخب كرواتيا حالياً والعين سابقاً- أثبت أنه مدرّب كبير على مستوى العالم، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى المربع الذهبي في مونديال روسيا على حساب منتخبات كبيرة وقوية، ذاكراً أن زلاتكو حقق إنجازاً كبيراً بالوصول إلى هذه المرحلة رغم أن المنتخب الكرواتي لم يكن من ضمن المرشحين للمربع الذهبي.

وأضاف بن ثعلوب: «هذا الإنجاز دليل على تميّز وحنكة زلاتكو وإدارته لمنتخب بلاده بهدوء، وفي ذلك رد على جميع من شكك في قدراته»، وتابع: «يكفي زلاتكو فخراً تقدير كولندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا، التي أشادت به».