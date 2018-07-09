صحف كرواتيا: قادمون يا موسكو

المصدر: زغرب - وكالات

أشادت الصحف الكرواتية أمس بتواصل «حلم» منتخب بلادها لكرة القدم في كأس العالم في روسيا، وذلك غداة تأهله لملاقاة إنجلترا في الدور نصف النهائي، بفوزه على البلد المضيف بركلات الترجيح.

وعنونت صحيفة «سبورتسكي نوفوستي» على صدر صفحتها الأولى «موسكو نحن قادمون».

أضافت «الحلم الكرواتي يتواصل بعد 20 عاماً، نحن في الدور نصف النهائي لكأس العالم. وفيه سنواجه الإنجليز الذين يدينون لنا منذ عام 2009»، وذلك في إشارة إلى خسارة المنتخب الكرواتي أمام «الأسود الثلاثة» بنتيجة 1-5 في سبتمبر 2009.

وأتت تلك الخسارة بعد عام من خسارة مذلة لكرواتيا على أرضها 1-4 ضد إنجلترا نفسها. ونوهت الصحف بأداء المنتخب الروسي، مشيرة إلى أن اللاعبين الروس «كانوا يتمتعون بمئة حياة».

ونشرت صحيفة «يوتارنيي» عنوان «الكرواتيون لا يستسلمون!».