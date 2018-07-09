وسائل الإعلام ترفع سقف الأحلام الإنجليزية

المصدر: لندن - د ب أ

قوبل تأهل منتخب إنجلترا إلى المربع الذهبي للمونديال بعاصفة من السعادة من قبل وسائل الإعلام أمس، حيث توقعت أغلبها أن يتوج الأسود الثلاثة بثاني لقب لهم في كأس العالم بعد إنجاز 1966.

وفاز المنتخب الإنجليزي تحت قيادة مدربه ساوثغيت على نظيره السويدي بهدفين دون رد ليبلغ المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1990. وسجل هاري ماغوير وديلي الي هدفي إنجلترا من ضربتي رأس كما أنقذ الحارس الإنجليزي جوردان بيكفود مرماه من ثلاثة أهداف محققة ليكون الفوز في النهاية من نصيب الأسود الثلاثة على ملعب سمارا أرينا. وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة «ذي صن» أمس «نعم... الأسود الثلاثة هرسوا السويد لينضموا إلى المربع الذهبي».

وأشارت صحيفة «تيليغراف» «إلى الأمام» لتحفيز المنتخب الإنجليزي ومدربه غاريث ساوثغيت قبل المباراة المرتقبة أمام كرواتيا بعد غد في المربع الذهبي.

تهنئة

ونشرت صحيفة «ذي ميل» صورة لماغوير واصفة إياه بأنه «الأمير هاري» ولكن الأمير ويليام أيضاً قدم تهنئته للفريق عبر الحساب الرسمي لقصر كينسينغتون على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال الأمير ويليام «أردتم تحقيق التاريخ، إنجلترا وأنتم تفعلون ذلك تماماً، إنها مسيرة مذهلة في كأس العالم، لقد استمتعنا بكل دقيقة، تستحقون هذه اللحظة، كرة القدم تعود إلى منشئها».

وأوضحت صحيفة «صنداي تايمز»، «أمل وتفاخر»، فيما وصفت صحيفة «صنداي ميرور» اللاعبين بأنهم «أسود استحقوا اللقب».

ونشر الملحن سير اندرو ليويد ويبر فيديو عبر حسابه على تويتر لنفسه وهو يعزف أغنية «كرة القدم أتية للوطن»، الأغنية كتبها الفنانان الساخران فرانك سكينر وديفيد باديل في يورو 1996 عندما بلغت إنجلترا المربع الذهبي للبطولة التي جرت على أراضيها.

نصيحة

وحملت الصفحة الرئيسية لصحيفة «صنداي بيبول» صورة لهاري كين وهاري ماجوير تحت عنوان «حافظا على هدوئكما وانطلقا». الجماهير في كل أنحاء إنجلترا شاهدت الفوز على السويد قبل أن يحتشدوا سوياً في شوارع المدن والقرى، حتى الساعات الأولى من الصباح للاحتفال بالتأهل إلى المربع الذهبي.

وكتب جيمي هوارد الذي كان بصحبة مجموعة من المشجعين في شيفيلد، في صحيفة «اوبزرفر» «مع انطلاق صافرة نهاية المباراة بالفوز 2 - 0 بدأت الجماهر الإنجليزية تحتفل بالتأهل للمرة الأولى إلى المربع الذهبي منذ عام 1990، التحول الملحمي لما كان، حتى وقت قريب فريق غير مستقر بدأ في التشبع بالانتماء الوطني».