زلاتكو داليتش: كانت حرباً

المصدر: سوتشي - د ب أ

أعرب زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم عن ثقته بقدرة فريقه على تقديم المزيد في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً بروسيا بعد التأهل بجدارة إلى المربع الذهبي للبطولة.

وبكى زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا فرحاً بعد تسجيل إيفان راكيتيتش ضربة الجزاء الأخيرة.

وقال داليتش «أهنئ فريقي للوصول إلى الدور قبل النهائي. لم يكن هناك لعب جميل في هذه المباراة، بل كانت حرباً. أسعدنا أنفسنا بهذا الفوز. أعتقد أن بإمكاننا تقديم المزيد. كلنا ثقة وعزم لتحقيق نتيجة أفضل أمام المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي».