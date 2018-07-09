بيكهام يطالب إبراهيموفيتش بالوفاء بوعده

المصدر: لندن - وكالات

طالب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، زميله نجم السويد السابق زلاتان إبراهيموفيتش بالوفاء بوعده، بشأن الرهان على المباراة بين منتخبي بلديهما، يوم أول من أمس، ضمن مونديال 2018. وكسب ديفيد بيكهام الرهان بعد فوز منتخب بلاده على نظيره السويدي بهدفين نظيفين، وتأهله إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة في روسيا.

وكان السلطان إبرا قد راهن بيكهام عبر حسابه في «إنستغرام»، على مباراة السويد وإنجلترا، وكتب: «إذا فازت إنجلترا، فسأدعوك إلى العشاء في أي مكان تريده في العالم، ولكن إذا فازت السويد، فأنت ستشتري لي ما أريده من شركة إيكيا السويدية، موافق؟».

ورد ديفيد بيكهام على تحدي السلطان إبرا ورهانه، حينها: «إذا فازت السويد، فسأذهب معك شخصياً إلى متجر «إيكيا»، وسأشتري لك كل ما تحتاجه لمنزلك الجديد في لوس أنجلوس. ولكن في حال فازت إنجلترا، أريد منك أن تحضر مباراة لإنجلترا في ملعب ويمبلي مرتدياً قميصها، وتأكل الشيبس والسمك في فترة ما بين الشوطين». والآن يطلب ديفيد بيكهام من زميله السابق في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الوفاء بوعده.

دعم

من ناحيته أرسل إبراهيموفيتش رسالة إلى منتخب بلاده بعد الخسارة أمام إنجلترا 0-2 في ربع نهائي كأس العالم 2018.

ونشر إبراهيموفيتش في تغريدة عبر صفحته الرسمية في «تويتر»، قال فيها: «يجب على كل لاعب الحصول على كرة ذهبية في المنتخب السويدي، ما فعلوه سوف يتذكره الجميع إلى الأبد، شكراً لكم على العرض الذي قدمتموه في المونديال».