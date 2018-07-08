هاري كين: الهدوء والواقعية سر التأهل

المصدر: سامارا - أ ف ب

قال قائد انجلترا هاري كاين: «لعلنا لم نستوعب تماماً ما حصل. نعرف أن مباراة كبيرة تنتظرنا (في نصف النهائي) إلا أن شعورنا جيد وواثق (...) كنا هادئين، سيطرنا على الكرة.

علينا أن نواصل القيام بما نقوم به (...) لدينا انطباع أننا سيطرنا على اللعب في هذه المباراة. ربما كانت الأمور مفتوحة أكثر من اللازم في الشوط الثاني. هو إنجاز مذهل بالنسبة إلى الفريق، وندين بذلك للمشجعين الذين رحبوا ووثقوا بنا. لا أعتقد أنني قدمت أفضل أداء لي على أرض الملعب، إلا أن الشعور بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم كان مذهلاً».

أما الحارس الانجليزي جوردان بيكفورد فقال: «هذا شعور جماعي، كل مباراة نعيشها معاً. أنا أعمل كل يوم من أجل هذا، للنجاح بالحفاظ على نظافة الشباك، وعدم تلقي هدف يوم المباراة. نصف النهائي؟ أشعر بأنني قوي، لا شيء يخيفني، كرة القدم هي نفسها، خط المرمى هو نفسه، الكرة هي نفسها. الانتقادات لا تؤثر بي، لا يمكنها إلا أن تجعلني أفضل».

وقال مدرب انجلترا غاريت ساوثغيت: «كنا نعرف أنها ستكون مختلفة جداً عن مباراة كولومبيا (في الدور ثمن النهائي). قدرة المنتخب وتعاضده كانا مميزين اليوم. حصلنا على هدفين من مجالين كنا نعرف إننا قادرون على الإفادة منهما، وعملنا عليهما. هم (السويد) منتخب منظم جداً على مر الأعوام (...) اليوم روح فريقنا كانت مماثلة لروحهم وجودتنا أفضل منهم».

أما مدرب السويد يانه أندرسون قال «لا أعتقد أن ثمة ما لم يسر على ما يرام، إلا انهم كانوا أفضل منا اليوم، برافو لانجلترا. خلال نصف الساعة الأولى حظينا بالسيطرة، قبل الركلة الركنية (التي جاء منها الهدف الانجليزي الأول). لاحقاً، في مواجهة فريق يعتمد على خمسة لاعبين في الدفاع، كان الأمر صعباً، الا اننا حصلنا على ثلاث فرص خطرة لم نحسن استغلالها، يجب ان نحترم حارساً كبيراً (في إشارة إلى جوردان بيكفورد).

لو تمكن (ماركوس) بيرغ من التسجيل (من رأسية في الدقيقة 47)، كان ليغير ذلك من مجرى المباراة. لم نتمتع بالطاقة نفسها التي حظينا بها في المباريات السابقة. اعتقد ان انجلترا قادرة على الذهاب حتى النهاية، لأنهم أقوياء ومنظمون بشكل جيد. أريد ان أهنئ الفريق والمدرب (...) هم فريق كرة قدم جيد، ولا يعطون مساحات كبيرة».

«فزنا على فرق جيدة، الا ان فريق اليوم كان أقوى منا. قلت للاعبين على أرض الملعب إننا خضنا بطولة جيدة جداً. أنا حزين».