فرناندينيو مهدّد بالقتل

المصدر: وكالات

كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن اللاعب البرازيلي فرناندينيو بات مهدداً بالقتل، إذ تلقّى تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن الجماهير البرازيلية شبّهت فرناندينيو بالقرد، ووصل الأمر بالبعض إلى تهديده بالقتل.

ولفتت أيضاً إلى أن والدة لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي اضطرت إلى إغلاق حسابها الرسمي على شبكة «إنستغرام» هرباً من الإهانات الشديدة.

ولم يكن فرناندينيو ضمن الركائز الأساسية لمنتخب البرازيل، بل اضطر المدير الفني تيتي إلى إشراكه أمام بلجيكا، لتعويض غياب كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وسجّل فرناندينيو هدفاً بالخطأ في مرماه، ليسهم في فوز بلجيكا على البرازيل 2-1، أمس الجمعة، في دور الثمانية لمونديال 2018.