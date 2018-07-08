المصدر: سامارا -د ب أ

ما يقرب من 2000 مقعد لم يتم بيع التذاكر الخاصة بها في مباراة دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم التي جمعت بين المنتخبين الإنجليزي والسويدي، أمس، التي فاز بها المنتخب الإنجليزي 2 / صفر، ليصعد للدور قبل النهائي.

ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حضر المباراة 991. 39 مشجعاً في ملعب كوزموس أرينا، الذي يتسع إلى 970. 41 شخصاً. ولم يتم بيع التذاكر المتبقية، وفقاً لما أعلنه المنظمون.

معظم هذه المقاعد كانت تابعة لبعض جماهير الفرق الأخرى، التي لم يتأهل منتخباتها لهذا الدور، ولذلك لم يحضروا المباراة.