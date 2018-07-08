تاباريز لم يحدد مستقبله

المصدر: نيجني نوفغورود - وكالات

ترك أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروغواي لكرة القدم الباب مفتوحاً بشأن تحديد مستقبله مع الفريق بعد الخروج أول من أمس من دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وودّع منتخب أوروغواي المونديال الروسي أول من أمس بالهزيمة 0 - 2 أمام نظيره الفرنسي بمدينة نيغني نوفغورود ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.

وقال تاباريز بعد المباراة: «لا أعرف نموذجاً للتوقيت الذي يحدد فيه المدرب مستقبله... ما زلت مرتبطاً بعقد مع الفريق... القرار ليس لي فقط». ويتولى تاباريز تدريب الفريق منذ 2006 وقاده للفوز بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2011) كما قاده للفوز بالمركز الرابع في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. وافتقد الفريق جهود مهاجمه الخطير إدينسون كافاني الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة.