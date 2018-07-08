إنجلترا وكرواتيا إلى نصف نهائي المونديال

المصدر: سوتشي - أ ف ب

تأهل منتخب كرواتيا إلى المربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم عبر فوزه على مضيفه الروسي 4 /‏‏‏3 بركلات الجزاء الترجيحية أمس على استاد فيشت الأولمبي في سوتشي في آخر مباريات دور الثمانية.

وتقدم دينيس تشيريشيف لاعب وسط فياريال الإسباني بهدف لروسيا في الدقيقة 31 ثم تعادل اندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم الألماني لكرواتيا في الدقيقة 39.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي حيث سجل دوماجوف فيدا مدافع بشكتاش التركي هدفا للفريق الكرواتي في الدقيقة 101 ثم تعادل ماريو فرنانديز مدافع سسكا موسكو لروسيا في الدقيقة 115.

ولم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء التي حسمها منتخب كرواتيا لصالحه بنتيجة 4 /‏‏‏ 3.

ويلتقي منتخب كرواتيا في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره الإنجليزي الذي تغلب على السويد 2 /‏‏‏صفر.

وتجمع المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين منتخبي فرنسا وبلجيكا بعد غد.

تأهل سهل

وبلغ المنتخب الانجليزي لكرة القدم الدور نصف النهائي لكأس العالم في روسيا، بفوزه أمس على المنتخب السويدي 2-0، ليحجز بطاقته في دور الأربعة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1990.

وسجل هاري ماغواير (30) وديلي آلي (61) هدفي منتخب «الأسود الثلاثة» الذي سيلاقي في الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل في موسكو، الفائز من مواجهة روسيا المضيفة وكرواتيا، والتي تقام في وقت لاحق السبت في مدينة سوتشي.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها انجلترا الدور نصف النهائي، بعد 1966 عندما أحرزت اللقب (الأول والوحيد لها) على أرضها، ومونديال ايطاليا 1990 حينما خرجت أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح، وأنهت البطولة في المركز الرابع. في المقابل، فشلت السويد في حجز مكان لها بين الأربعة الكبار للمرة الخامسة في تاريخها، والأولى منذ مونديال 1994 (حلت ثالثة).

ولم تغير السويد ومدربها يانه أندرسون من الاستراتيجية التي أثبتت نجاحها منذ الدور الأول، والقائمة على ترك المنتخب المنافس يهيمن على المباراة لناحية الاستحواذ، والتركيز على الصلابة الدفاعية والانطلاق في هجمات مرتدة.

الا ان المنتخب الإنجليزي أفاد أيضاً من استراتيجيته القائمة على التحضير بشكل جيد للضربات الثابتة، والتي أتى منها الهدف الأول برأسية ماغواير من ركلة ركنية نفذها آشلي يونغ.

الكرات الثابتة

ومن أصل الأهداف الـ 11 التي سجلتها انجلترا في المونديال الروسي (بما يشمل هدفي اليوم)، كان هدف ماغواير الثامن الذي يأتي من ضربة ثابتة (ركلة جزاء أو ركنية أو حرة).

أما الهدف الثاني، فأتى من كرة رأسية لآلي بعد كرة عرضية رفعها جيسي لينغارد. وأصبح لاعب توتنهام هوتسبر البالغ 22 عاماً، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً دولياً لمنتخب انجلترا في المونديال بعد مايكل أوين في مونديال 1998 (كان الأخير في الثامنة عشرة من العمر عندما سجل في مرمى رومانيا).

وخاض مدرب المنتخب الانجليزي غاريث ساوثغيت المباراة بالتشكيلة نفسها التي تغلبت على كولومبيا في ثمن النهائي 4-3 بركلات الترجيح (بعد التعادل في الوقتين الأصلي والاضافي 1-1)، بينما أجرى أندرسون تعديلين على تشكيلته التي فازت على سويسرا 1-صفر، بدخول اميل كرافث في الدفاع بدلا من مايكل لوستيغ الموقوف لطرده، وعودة سيباستيان لارسون من الإيقاف، لخط الوسط بدلا من غوستاف سفنسون.