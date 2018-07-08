إنذار حريق يُفسد ليلة المنتخب السويدي

المصدر: سامارا - د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية أن لاعبي المنتخب السويدي اضطروا إلى الخروج سريعاً من فندق إقامتهم، في وقت مبكر أمس، بسبب إنذار حريق كاذب، وذلك قبل ساعات من المباراة المقررة أمام نظيره الإنجليزي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الإنذار الصوتي للحرائق انطلق في الساعة الثامنة صباحاً في فندق بمدينة سامارا التي تحتضن المباراة، وتبيّن أن الإنذار كاذب، وعاد اللاعبون إلى غرفهم بعدها بقليل.

وذكرت التقارير أن إدارة الفندق تعتقد أن أجراس الإنذار انطلقت بسبب قيام أحد الأشخاص بالتدخين داخل غرفته.