كأس العالم 2018

إنذار حريق يُفسد ليلة المنتخب السويدي

Soccer Football - World Cup - Quarter Final - Sweden vs England - Samara Arena, Samara, Russia - July 7, 2018 Sweden's Sebastian Larsson, Victor Lindelof, Andreas Granqvist and Emil Krafth look dejected after England's Dele Alli (not pictured) scored their second goal REUTERS/David Gray TPX IMAGES OF THE DAY

المصدر:
  • سامارا - د ب أ
التاريخ:

ذكرت تقارير إخبارية أن لاعبي المنتخب السويدي اضطروا إلى الخروج سريعاً من فندق إقامتهم، في وقت مبكر أمس، بسبب إنذار حريق كاذب، وذلك قبل ساعات من المباراة المقررة أمام نظيره الإنجليزي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الإنذار الصوتي للحرائق انطلق في الساعة الثامنة صباحاً في فندق بمدينة سامارا التي تحتضن المباراة، وتبيّن أن الإنذار كاذب، وعاد اللاعبون إلى غرفهم بعدها بقليل.

وذكرت التقارير أن إدارة الفندق تعتقد أن أجراس الإنذار انطلقت بسبب قيام أحد الأشخاص بالتدخين داخل غرفته.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات