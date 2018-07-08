«طيران الإمارات» تعرض مباريات المونديال في الجو

المصدر: دبي - خالد المهيري

هل تخيلت في يوم من الأيام مشاهدة مباريات كأس العالم وأنت في الجو متجهاً إلى دولة أخرى، قد يكون هذا غير منطقي للبعض، و لكن «طيران الإمارات» وجدت الحل المناسب، فقد قامت الشركة بنقل مباريات مونديال 2018 لركابها المسافرين .

«طيران الإمارات» وعلى حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نشرت مقطع فيديو قامت بتصويره إحدى راكبات هذه الرحلة والتي أظهرت احتفالية عدد من الركاب بهدف المنتخب الإنجليزي ضد نظيره الكولومبي والتي انتهت لصالح الأسود الثلاثة بركلات الترجيح.

وقالت الراكبة في تعليقها على الخدمة «أفضل تجربة ترفيهية على متن الطائرة في العالم، لن تفوتك المباراة وأنت في الجو، مرحبًا بالغد، طيران الإمارات».

الخدمة التي توفرها «طيران الإمارات» بالتعاون مع شبكة «سبورت 24» يستطيع من خلالها ركاب «طيران الإمارات» من متابعة مباريات أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي ، الدوري الألماني، وعدد من الأحداث الرياضية.