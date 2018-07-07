فيفا يدعو لاعبي الكهف للنهائي

المصدر: موسكو - د ب أ

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم فريقاً للشباب يضم 12 لاعباً ومدربهم، محاصرين حالياً داخل كهف في تايلاند، لحضور نهائي المونديال التي تقام الأسبوع المقبل، إذا تم إنقاذهم في الوقت المناسب.

وكتب جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، في خطاب للاتحاد التايلاندي: «تعاطفي الشديد ودعمي لأسر اللاعبين والمدرب، بالإضافة إلى تضامني مع الشعب التايلاندي».

وتابع: «آمل، إن اجتمعوا مرة أخرى مع عائلاتهم وسمحت صحتهم بالسفر، سيكون الفيفا مسروراً لدعوتهم لحضور نهائي كأس العالم».

وزارت المجموعة أحد الكهوف، وفشلوا في الخروج بعد ارتفاع مياه الفيضان.

ولا تزال محاولات الإنقاذ مستمرة، لكن يبدو أن حضورهم النهائي صعباً.