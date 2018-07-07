كيمبس يعرض تدريب الأرجنتين

المصدر: بوينوس ايرس - أ ف ب

كشف النجم السابق ماريو كيمبس أول من أمس، رغبته في تولي تدريب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم الذي توج معه بلقب كأس العالم 1978، ليسير على خطى الأسطورة دييغو مارادونا الذي قاد المنتخب للقبه الثاني في 1986.

وقال كيمبس (63 عاما) «ليس من السهل إدارة تشكيلة (منتخب)، لأنها تحمل معها كل البلاد. إلا أنني سأكون متوافرا لقيادة المنتخب الأرجنتيني». وكان كيمبس أبرز لاعبي المنتخب في مونديال 1978 الذي توجت به الأرجنتين على أرضها. إلا أن نجاحه كلاعب لم ينعكس في مسيرته كمدرب، إذ اكتفى بتجارب متواضعة في ألبانيا وفنزويلا وإندونيسيا وبوليفيا. ويعمل كيمبس حاليا معلقاً لشبكة «اي اس بي ان».