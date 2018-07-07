غوغل يحطم الحواجز بين اللغات

المصدر: كازان - رويترز

قد يقول البعض إن كرة القدم هي اللغة الأكثر شعبية في العالم، لكن عندما يتعلق الأمر بفك طلاسم اللغة الروسية أو التواصل مع أهل البلد التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذه الأيام، فإن الحب المشترك لهذه الرياضة لا يكفي في بعض الأحيان، لذلك وجد العديد من المشجعين الموجودين حالياً في روسيا ضالتهم في خدمة غوغل للترجمة «غوغل ترانسليت».

وأصبحت غوغل ترانسليت وسيلة لا غنى عنها للمشجعين من أجل التواصل مع المحليين في الحانات والمطاعم والفنادق. وقال المشجع البرازيلي غوستافو «من الصعب جداً فهم الأبجدية الروسية، لذلك نستخدم جوجل طوال الوقت.. عندما تستخدم جوجل وتعرف الترجمة تصبح المسألة أسهل».