بوتين: المونديال فرصة للتطوير

المصدر: موسكو - د ب أ

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس، إن كأس العالم لكرة القدم فرصة للبلاد لتطوير الرياضة بشكل عام.

وقال بوتين في اجتماع مع نجوم كرة القدم بالكريملين: «هذا ليس تطويراً لكرة القدم فقط. هذا تطوير لنوع ضخم من الرياضة لجذب الشباب إلى قيم الثقافة البدنية».

واستثمرت روسيا 11 مليار دولار في تطوير المرافق لاستضافة النسخة الحالية من كأس العالم. وتقام البطولة عبر 11 مدينة روسية.

وقال بوتين إن كأس العالم دمر الصور النمطية السلبية عن البلاد، وقابله جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالثناء.

وصرح بوتين بأن كأس العالم صنعت «أجواء من الثقة والاحتفال... عشرات الآلاف جاؤوا إلى روسيا من مختلف أنحاء العالم».

وقال بوتين «الناس رأوا أن روسيا بلد مضياف».