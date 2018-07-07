منير الأحمدي يختار اتحاد جدة

المصدر: موسكو - يوسف الشافعي

كشفت تقارير إعلامية هولندية جيدة الاطلاع أن مُتوسط الميدان الدُولي المغربي، كريم الأحمدي، قد اختار التوقيع لنادي اتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، مُفضلاً إياه على عرض نادي ستاد ريمس الفرنسي، العائد حديثا لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد أبدى اهتماما كبيرا بخدمات نجم نادي فينورد الهُولندي، إذ عبر المدرب الجديد للاتحاد، الأرجنتيني رامون دياز، عن رغبته الكبيرة في جلب كريم الأحمدي، لتوفره على المميزات التي يُريدها المُدرب.ويُعتبر كريم الأحمدي من الركائز الأساسية في تشكيلة المُنتخب المغربي وناديه فينورد الهُولندي.وسبق للدولي المغربي الأحمدي حمل ألوان نادي أهلي دُبي الإماراتي لمدة نصف موسم، قبل العودة حينها إلى الأجواء الأوروبية.