استقبال الأبطال لمنتخب كولومبيا

المصدر: بوغوتا - وكالات

عاد منتخب كولومبيا إلى العاصمة بوغوتا بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018 أمام إنجلترا، حيث لقي استقبال الأبطال من قبل آلاف المشجعين.

وعلق قائد المنتخب راداميل فالكاو على نزول آلاف الجماهير إلى الشارع للترحيب بعودة الـ«كافيتيروس» أول من أمس، بالقول «هذا الاستقبال يفوق توقعاتنا حتى وإن لم نتمكن من التقدم أكثر في المونديال. نحن متحمسون وهذه المجموعة من اللاعبين بذلت جهدها حتى آخر نقطة عرق».

أضاف «النمر» على وقع التصفيق والهتافات «سنعود أقوى». ورافق موكب من السيارات المنتخب الكولومبي والجهاز الفني في شوارع بوووغا حتى ملعب «إل كامبين» حيث كان في انتظاره الآلاف أيضا. وكانت كولومبيا خرجت من الدور ثمن النهائي أمام انجلترا (3-4) بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 على ملعب سبارتاك في موسكو ليل الثلاثاء.