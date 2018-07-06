بلجيكا تطيح بالبرازيل وتتأهل إلى نصف النهائي

المصدر: البيان الالكتروني

واصلت بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا مسلسل مفاجآتها ولحق المنتخب البرازيلي بقافلة المنتخبات الكبيرة التي ودعت البطولة مبكرا.

وأطاح المنتخب البلجيكي بنظيره البرازيلي ، المرشح الأقوى لإحراز اللقب خارج البطولة ، بالفوز عليه 2 / 1 اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة ليصبح المربع الذهبي للبطولة أوروبيا خالصا بعد خروج آخر ممثلي أمريكا الجنوبية من هذه النسخة.

وتأهل المنتخب البلجيكي للمربع الذهبي عن جدارة حيث يلتقي على بطاقة التأهل لنهائي البطولة مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على منتخب أوروجواي 2 / صفر في وقت سابق اليوم.

وأنهى المنتخب البلجيكي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب البرازيلي فيرناندينيو عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 13 وكيفن دي بروين في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني ، رد المنتخب البرازيلي بهدف أحرزه البديل ريناتو أوجوستو في الدقيقة 76 بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله.