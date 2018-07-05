«شيرار» يسخر من الكولومبيين

المصدر: دبي - سيد صالح

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب لنجم منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم والمحلل الكروي الحالي لدى هيئة الإذاعة البريطانية آلان شيرار، وهو يوجه سخرية لاذعة للفريق الكولومبي من الاستوديو في موسكو، حيث يقوم شيرار حالياً بتحليل مباريات كأس العالم التي يشارك فيها منتخب إنجلترا.

وبعد انتهاء المباراة بين الفريقين، ظهر شيرار داخل الاستوديو بعد انتهاء الفقرة التحليلية وهو يسخر من الكولومبيين قائلاً: «كولومبيا.. أنتي تغشين وتسرقين».

وقد نشرت عدة صحف بريطانية هذا الشريط المسرب، ومنها صحيفة «ميرور». ويظهر في نفس الشريط نجم إنجليزي سابق آخر، وهو جيرمان جيناس، وهو يضحك على تعليقات شيرار، بينما يُسمَع صوت نجم بريطاني ثالث، وهو غاري لينيكر، هداف كأس العالم 1986 بالمكسيك، وهو يضحك أيضاً من دون أن تظهر صورته.