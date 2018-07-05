مارتينيز يعيش الحلم الجميل

المصدر: موكسو - وكالات

وصف روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، مواجهة البرازيل «بالمباراة الحلم»، لكنه يعتقد أن المنافس سيكون صاحب الفرصة الأكبر للخروج بالانتصار في دور الثمانية لكرة القدم في كازان، يوم الجمعة المقبل.

وقال المدرب الإسباني لوسائل إعلام بلجيكية، أمس: «يعمل الفريقان على التسجيل والفوز بالمباريات. أمام البرازيل لن يتعلق الأمر بمحاولة الاستحواذ لكن ماذا ستفعل به. هذا هو المهم في كأس العالم». وأضاف: «نحن ندرك ما يمكننا فعله لكن البرازيل ستكون المرشحة وستضعنا في موقف مختلف. هذه مباراة مثل الحلم للاعبينا. لقد ولدوا لخوض مثل هذه المباراة.شيء طبيعي أننا نريد الفوز لكن التوقعات ليست كذلك وهذا هو الفارق الأكبر».

انتفاضة

وكان مارتينيز شاهداً على انتفاضة بلجيكا ونجاحها في تحويل تأخرها بهدفين إلى فوز مثير 3-2 على اليابان في دور الستة عشر، يوم الاثنين الماضي، عندما عاد الفريق من التأخر بهدفين نظيفين ليفوز على منافسه الياباني بثلاثة أهداف في اللحظة الأخيرة من المباراة. لتصبح على موعد مع المنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات. وقال مارتينيز: «أمام فريق مثل البرازيل يجب الهجوم والدفاع بأحد عشر لاعباً. نحن لا نتحدث عن الأسلوب لكن إدراك ما ينبغي أن نفعله عندما نستحوذ على الكرة».

أسرار

وأضاف: «لا أعتقد أن هناك الكثير من الأسرار في هذه المباراة. يجب أن ندافع بأقوى شكل ممكن ثم نتسبب في مشكلة للمنافس عندما نملك الكرة. الأمر يمكن أن يكون بهذه البساطة وهذه التشكيلة مستعدة لذلك». وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع فرنسا أو أوروغواي في العاشر من يوليو في سان بطرسبرغ على بطاقة الظهور في نهائي كأس العالم بعدها بخمسة أيام.