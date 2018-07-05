والد هيغواين يهاجم سامباولي

المصدر: عواصم - وكالات

انتقد خورخي هيغواين والد مهاجم يوفنتوس والمنتخب الأرجنتيني جونزالو هيغواين، قرار المدرب خورخي سامباولي بعدم الدفع بمهاجم سواء ابنه أو سيرجيو أغويرو والاعتماد على ميسي في الهجوم خلال لقاء فرنسا.

الأرجنتين ودعت كأس العالم مبكراً، حيث تعرضت للهزيمة على يد فرنسا بنتيجة 4 -3 خلال مجريات دور الـ 16 من كأس العالم المقامة حالياً في روسيا. وكان المدير الفني للتانغو خورخي سامباولي قد بدأ لقاء فرنسا باستراتيجية غريبة لم تعتمد على مهاجم صريح، وأشرك ميسي في مركز المهاجم الخفي، ما جعل الانتقادات تنهمر من كل اتجاه على مدرب إشبيلية السابق. خورخي هيغواين والد مهاجم يوفنتوس قال في تصريحات له عن مباراة فرنسا: لديك مهاجمون سجلوا خلال تاريخهم 600 هدف لماذا لا تبدأ بأحدهم، إذا كنت تكره واحدا منهم يمكنك الدفع بالآخر. وأضاف قائلاً: لقد بدأنا بفكر اللعب بمهاجم خفي، ثم ماذا لقد تحول إينزو بيريز لمهاجم لا استطيع فهم ذلك.