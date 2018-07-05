فرحة عارمة للإنجليز بعد تخطي كولومبيا

المصدر: موسكو - د ب أ

بعد أن عاش المنتخب الإنجليزي لحظات قاسية واجه فيها شبح الخروج من دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، تحول الوضع بشكل هائل بعدها بقليل حيث عاش الفريق فرحة عارمة بعد أن حقق أول انتصار له بضربات الجزاء الترجيحية في سجل مشاركاته بكأس العالم. وكادت مباراة المنتخبين الإنجليزي والكولومبي أول من أمس على ملعب «أتكريت أرينا» بالعاصمة موسكو أن تنتهي بفوز إنجلترا 1 /‏ صفر لكن المنتخب الكولومبي خطف هدف التعادل 1 /‏ 1 في اللحظات الأخيرة لتستمر المواجهة لوقت إضافي لم يشهد أي أهداف ثم تحسم المواجهة بفوز إنجلترا 4 /‏ 3 بضربات الجزاء الترجيحية ليتأهل إلى دور الثمانية.

واعترف غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بأنه شعر بصدمة هائلة إثر تعادل الفريق المنافس في الوقت القاتل، لكن الحال اختلف مع تحقيق فريقه أول انتصار في تاريخ إنجلترا بضربات الجزاء الترجيحية في المونديال. وكانت العارضة قد أنابت عن حارس المرمى الإنجليزي جوردان بيكفورد في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ماتيوس أوريبي ثم نجح الحارس في التصدي لضربة كارلوس باكا قبل أن ينجح إريك داير في تنفيذ ضربة الجزاء التي حسمت فوز المنتخب الإنجليزي.

وعقب المباراة، ظل المشجعون الإنجليز الحاضرون للمباراة، في الاستاد إلى ما بعد منتصف الليل احتفالاً بالفوز الذي حققه المنتخب الإنجليزي الذي يضم العديد من العناصر الشابة والذي تفوق على ما حققته عدة أجيال سابقة.

ذكرى

وأوضح ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أنه لم يتخلص أبداً من تلك الذكرى السيئة، وأضاف «لكننا شاهدنا الليلة لحظة هائلة لهذا الفريق الذي سيمنح عدة أجيال، الثقة فيما يمكن تحقيقه»، وأضاف «لدينا جماهير مدهشة، دعمت المنتخب لعشرات الأعوام رغم خيبات الأمل. إنه شيء من نوع خاص تتمتع به بلادنا».

وسجل هاري كين وماركوس راشفورد مبكراً في ضربات الجزاء الترجيحية لكن الضربة التي نفذها جــوردان هندرسون تصدى لها الحارس ديفيــد أوسبينا. وعاد المنتخب الإنجليزي بعدها عبر نجاح كيران تريبير في التسجيل من ضربة الجزاء التي نفذها قبل أن يحسم داير المواجهة. وكان المنتخب الإنجليزي قد أظهر تماسكاً كبيراً عندما سجل ياري مينا هدف التعادل لكولومبيا في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، بعد أن كانت إنجلترا متقدمة بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 57.

فقد حافظ الفريق الإنجليزي على تركيزه وهدوءه في الوقت الإضافي أمام المنتخب الكولومبي، الذي حصد ستة من لاعبيه بطاقات صفراء خلال المباراة وتكرر اعتراضاته على قرارات الحكم الأميركي مارك جيجر.

من جانبه، قال هاري كين مهاجم توتنهام «إنني فخور للغاية، الكثير من العواطف بداخلي. لقد أظهرت المباراة شخصيتنا. هي ليلة رائعة لإنجلترا».

وأشار مهاجم توتنهام ومنتخب الأسود الثلاثة أيضاً إلى أن الانتصار، وهو الأول لإنجلترا في أدوار خروج المهزوم منذ عام 2006، سيعزز ثقة الفريق بشكل كبير عندما يواجه نظيره السويدي يوم السبت المقبل في دور الثمانية.