هييرو خارج خيارات تدريب الماتادور

المصدر: مدريد - وكالات

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن قرار الأخير عقد جلسة خلال الأيام المقبلة، من أجل تحديد مصير منتخب إسبانيا، والإعلان عن اسم المدرب الجديد للماتادور، وذلك في التاسع من يوليو الجاري، وأضاف المصدر نفيه أن المدرب المؤقت فيرناندو هييرو، ليس من بين الأسماء المرشحة لتولي المهمة.

وكان الاتحاد الإسباني قد أقال المدرب جولين لوبيتيغي من منصبه، بعد إعلان تعاقده مع ريال مدريد، وذلك قبل يومين من بداية مشوار الماتادور في المونديال، وتم الاعتماد على فرناندو هييرو بشكل مؤقت، على الرغم من صفته كمدير رياضي.

وقالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن الإعلان عن اسم مدرب منتخب إسبانيا الجديد، سيتم في التاسع من الشهر الجاري، وذلك بعد دراسة كاملة لعدد من الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب.

وأشارت هذه المصادر أيضاً، أن يوم الاثنين الموافق 23 يوليو القادم، سيشهد انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الإسباني، والتي من المقرر أن تشهد سحب قرعة الدوري الإسباني للموسم 2018-2019.

وأكدت هذه المصادر أن فيرناندو هييرو لن يبقى مدرباً للمنتخب الإسباني خلال الفترة القادمة، بسبب افتقاده للخبرة التدريبية، ولكن يجدر بنا أن نتذكر أن عقده كمدير رياضي يمتد حتى عام 2022.