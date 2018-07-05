23 مليون إنجليزي شاهدوا «الترجيح»

المصدر: لندن - أ ف ب

تابع أكثر من 23 مليون مشاهد إنجليزي، ركلات الترجيح في المباراة بين منتخب بلادهم ونظيره الكولومبي، في الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس العالم في كرة القدم، أول من أمس، بحسب أرقام قنوات محلية أمس، ما يشكل أكبر عدد من المشاهدين لحدث رياضي مباشر، منذ الحفل الختامي لأولمبياد لندن 2012. وأفادت شبكة «آي تي في» الإنجليزية، إن 23,6 مليون مشاهد، تابعوا الدقائق الخمس التي استغرقتها ركلات الترجيح للمباراة، التي أقيمت في ملعب سبارتاك بموسكو، ليل أمس.

وكان من بين المشاهدين، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بحسب ما أكد متحدث باسمها، بقوله «لقد تابعت أجزاء من المباراة، لكن كما قالت سابقاً، هي تعاني مع متابعة ركلات الجزاء، لأنها توتر الأعصاب».