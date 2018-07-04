زيركوف قد يغيب أمام كرواتيا

المصدر: سوتشي - د ب أ

أعلن المنتخب الروسي الأول لكرة القدم، أمس، أن يوري زيركوف يعاني من التهاب في وتر في الساق، وبات مهدداً بالغياب عن مباراة منتخب بلاده في دور الثمانية بكأس العالم.

ويسابق اللاعب الزمن من أجل اللحاق بمباراة المنتخب الروسي أمام نظيره الكرواتي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.



وكان المنتخب الروسي يخشى الأسوأ عندما تم استبدل اللاعب البالغ 34 عاماً بين الشوطين أمام المنتخب الإسباني يوم الأحد الماضي.

وتأكدت هذه المخاوف بعد التشخيص، أمس، حيث بات المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف في حيرة من أمره لاختيار التشكيل.