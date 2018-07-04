أندرسون: نعرف كيف وصلنا إلى هنا وكيف نستمر

قال مدرب السويد يان أندرسون، المدير الفني للمنتخب السويدي، عقب مباراة فريقه أمام سويسرا: «لدينا فريق رائع على أرضية الملعب ومقاعد البدلاء. كرة القدم هي لعبة جماعية. نعرف كيف وصلنا إلى هنا، سنركز على أمر واحد: خصمنا المقبل، سنبذل أقصى جهدنا وسنرى ما سيحدث».



من جهته، قال فورسبرغ، صاحب هدف السويد الوحيد في مرمى سويسرا: «لقد ربحنا مرة أخرى بطريقة رائعة، لم نسمح لهم بخلق الكثير من الفرص. ما نحققه يجعلني أرغب في البكاء. من المهم أن نؤمن بما نقوم به، ونحن واثقون بأنفسنا، وإذا فعلنا ما يجب علينا القيام به في الهجوم والدفاع، سنحصد الثمار». وأضاف: «نحن في ربع النهائي، وهذا يُثبت أن ما نقوم به جيد حقاً».