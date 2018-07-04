ذياب يطالب برحيل معلول

المصدر: موسكو - وكالات

أكد طارق ذياب وزير الرياضة التونسي سابقا ضرورة رحيل مسؤولي الاتحاد التونسي لكرة القدم وكذلك المدرب نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي بعد الإخفاق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا مشيرا إلى ضرورة تغيير المسؤولين عن الرياضة والعمل من البداية بفكر مختلف لأن «الترميم لن يجدي».

وعن أول خطوة من وجهة نظره في إعداد المنتخب التونسي لكأس العالم المقبلة قال ذياب: «يجب تغيير المسؤولين أولاً. اتحاد كرة القدم والمدرب. علينا أن نأتي بمسؤولين جدد يريدون العمل والتغيير والتطوير وليست لديهم محسوبية أو مقربين من رؤساء أندية معينة. يجب تحقيق العدالة في كل المجالات وتطبيق القوانين بصرامة واحترم قواعد اللعبة وأن يكون هناك تحكيم نزيه. علينا العمل من البداية لأن الترميم لن يجدي. هؤلاء الأشخاص الموجودين لا يستطيعون التغيير. يسيرون في طريق ولا يستطيعون العودة عنه».